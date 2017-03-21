Военный эксперт объяснил, как далеко зайдет Путин в милитаризации Крыма

Россия в Крыму имеет очень серьезные позиции в военном плане.

Военные учения, иллюстрация Минобороны РФ

Россия воспринимает аннексированный Крым как военно-политический плацдарм, чтобы держать под контролем черноморский регион.

Об этом написал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук в своей колонке для "Апострофа" .

"То есть, набивая его войсками, она демонстрирует, что Россия в регионе имеет очень серьезные позиции в военном плане. То же самое касается и увеличения военно-морского флота в Черном море. Для начала они создали очень мощный плацдарм с системой противовоздушной обороны, имею в виду Крым, набили его войсками. Сейчас там формируют 22-ю армию из войск, которые перебрасывались на протяжении трех лет на территорию Крыма. Сейчас пришло время увеличивать и надводную, подводную составляющую", — написал Тымчук.

Также он объяснил, что присутствие российских войск в Крыму не играет большой роли для господства в данном регионе.

Тымчук также отметил, что существует еще один фактор, на который следует обращать внимание — действия России в Сирии.

"Россиянам наиболее оптимально перетаскивать силы и средства в Сирию надводным путем из Черного моря. Однако на данный момент можно обосновать все это увеличение военно-морского флота сирийскими потребностями россиян, но ими не объясняется набивание сухопутными войсками оккупированного Крыма. Поэтому тут не столько проблема в Сирии, сколько в более глобальных претензиях россиян.

Пик милитаризации Крыма может зависеть от ситуации в Сирии. Если Россия пойдет на свертывание присутствия там, то не исключено, что и в Крыму мы будем наблюдать (по крайней мере, что касается Черноморского флота) более-менее стабилизацию в этом плане", — пишет эксперт.

"При всех стараниях, усилиях россиян на господство в море, нужно понимать, что Черное море — это довольно неблагоприятный театр военных действий в случае какого-либо вооруженного конфликта. Черное море — закрытое и очень маленькое. Соответственно, те системы вооружения, которые есть у РФ и стран НАТО — полностью перекрывают акваторию Черного моря. Грубо говоря, нужно эти комплексы устанавливать на берегу и обстреливать всю акваторию Черного моря. То есть, ЧФ РФ и вообще военно-морское присутствие россиян в этом регионе — большого смысла не имеет", — подчеркнул Тымчук.

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