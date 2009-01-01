Военный эксперт предупредил: Россия завершила подготовку к большой войне

Вероятность военной операции РФ до выборов президента довольно высока, говорит Валентин Бадрак.

Российские военные в Крыму Reuters

Вероятность военной операции России до выборов президента РФ весной 2018 года достаточно высока, посколькунужны "победы" для продолжения "царствования".

Об этом директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак сказал на пресс-конференции в Киеве, сообщает УНИАН.

"Почему мы считаем, что угрозы сегодня увеличились, и почему мы считаем, что они трансформировались? Существует ряд факторов, которые нам сигналят об этом", — отметил Бадрак.

По его словам, "очень существенно обострились отношения между РФ и Соединенными Штатами". В частности, эксперт отметил символическую поддержку Украины и приезд главы Пентагона и представителей других стран НАТО, что вызвало в России "бешеную истерию".

В то же время, считает Бадрак, в целом "западный мир устраивает ситуация, когда Украина является буферной зоной между самым Западом и Россией".

"В Европе это понимают, и особенно европейцев это устраивает", — сказал он. Кроме того, эксперт убежден, что "война на истощение" не дает России тех результатов, которые она ожидала.

"Приближаются выборы президента России, и в марте 2018 года Путину нужны какие-то победы, нужны определенные вещи, которые он может своему обществу представить для того, чтобы претендовать на еще одну победу и продолжить свое "царствование", — отметил Бадрак.

Кроме того, подчеркнул он, на сегодняшний день в генштабе вооруженных сил России существует "прагматическое понимание слабости оборонного потенциала Украины".

"Оценка того, что сделано в Украине за три года, дает основание российским аналитикам говорить, что Украина не готова к масштабной войне, к внезапному масштабному удару", — отметил Бадрак.

В то же время сама же Россия, отметил эксперт, "существенно нарастила свои возможности".

"По нашим данным, те подразделения, которые стоят на первой линии ... в этих структурах, в этих подразделениях уровень оснащения новым вооружением военной техники достиг 58% по состоянию на 2016 год. По состоянию на конец 2017 года было запланировано достичь 62% перевооружения на новые системы", — сказал он и отметил, что это очень серьезный вызов для Украины.

Кроме того, по словам Бадрака, для России остается актуальным и вопрос пробития сухопутного коридора в Крым. Любое развитие военного успеха, если он будет иметь место, также будет формальным достижением для Кремля.

"Поэтому вероятность военной операции до начала выборов достаточно высока", — считает Бадрак. Он также отметил, что военные действия "не могут начаться сами собой — для этого России нужно создать такую ​​ситуацию".

"Уже сегодня мы видим очень серьезную работу, активизацию работы пророссийских движений, российской агентуры. И фактически, центр тяжести информационной работы перешел в политическую плоскость", — сказал эксперт.

Он добавил, что Россия оставляет за собой возможность использовать и силовые меры, в том числе теракты, для влияния на общество и провоцирование недоверия к власти.

"Фактически, мы констатируем на сегодняшний день завершение Россией подготовки к большой войне. Будет она или не будет — это дело другое", — подытожил Бадрак.

Напомним, ранее военный эксперт объяснил, почему Путин не напал на Украину еще в 2008 году.