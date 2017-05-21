Военный эксперт рассказал о возможном наступлении ВСУ на Донбассе

По мнению Хазина, украинским властям необходимо использовать армию в качестве "аргумента в ведении переговоров и дипломатической работе".

Силы АТО на Донбассе, иллюстрация. Ксения Быкова

Украина располагает достаточно сильной армией, чтобы успешно противостоять боевикам и российской армии на Донбассе , но властям не стоит уповать только лишь на военное решение конфликта.

Об этом рассказал экс-советник главы Генштаба Натан Хазин в комментарии "Апострофу".

"Обороноспособность страны сегодня и 5 лет назад — это диаметрально противоположные вещи. У нас достаточно большая армия по размерам и по возможностям, просто условия, в которых проходят боевые действия, не подразумевают моментального решения. Кто может рассказать о ведении боевых действий в миллионных городах, где проживают гражданские лица?

С такими вызовами в XXI веке, с какими столкнулась Украина, не сталкивался никто, ведь мы, не называя это войной, противостоим противнику, который в 10 раз превосходит нас по численности. Есть военное решение конфликта или нет, зависит от состояния самой армии и ее возможности выполнять тактические и стратегические операции", — сказал эксперт.

По мнению Хазина, украинским властям необходимо использовать армию в качестве "аргумента в ведении переговоров и дипломатической работе".

Ранее в штабе АТО отмечали, что у боевиков ДНР-ЛНР нет возможности провести крупномасштабное наступление и прорвать оборону Вооруженных сил Украины.