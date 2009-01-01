Вынудили соблюдать режим тишины. Силы АТО заставили боевиков заткнуться у Авдеевки, Песок и Широкино

В результате боевых действий потерь среди наших защитников нет.

Боевик с грнатометом twitter.com/dubovoyslavyans

В конце прошлых суток, 27 сентября, интенсивность обстрелов наших позиций со сторонынесколько уменьшилась. После 18 часов противник не применял минометы и другое тяжелое вооружение, однако полного соблюдения режима тишины не было.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

Так, вечером пророссийские наемники продолжали обстреливать защитников Авдеевки. Правда, теперь используя только стрелковое оружие. Кроме того, на Донецком направлении вражеские гранатометы различных видов работали вблизи Песков, а крупнокалиберные пулеметы — на подступах к Невельскому.

На Приморском направлении ночью оккупанты обстреляли силы АТО в районе Широкино и Талаковки.

На Луганском направлении вечером под гранатометный огонь противника попали наши опорные пункты в районе Лобачева и Станицы Луганской. А факты использования боевиками стрелкового оружия зафиксированы у Крымского.

В общем, за прошлые сутки боевики 15 раз нарушили перемирие. Украинские военные 9 раз огнем заставляли врага соблюдать режим тишины. В результате боевых действий потерь среди наших защитников нет.

Напомним, сутками ранее, 26 сентября, боевики 15 раз нарушили перемирие. Во время 12 обстрелов бойцы АТО симметрично отвечали врагу. В результате боевых действий один украинский защитник получил ранения.