"Взрыв Крыма". Чубаров раскрыл подробности смены власти на полуострове

Уже к 5-6 марта 2014-го в Крыму не осталось украинских гарнизонов, которые не были заблокированы, отметил нардеп.

В день "избрания" Сергея Аксенова "главой" Крыма парламентариев в здание пропускали военные, отметил нардеп фото: korrespondent.net

Народный депутат, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что 26 февраля 2014 года помещение Верховного Совета Крыма заняли неизвестные люди в камуфляже, депутаты пытались начать заседание.

Многие политики понимали, что тогдашний председатель ВС Владимир Константинов хочет "протащить" незаконные решения, которые "взорвут Крым", рассказал он подробности смены власти на полуострове во время допроса в Оболонском райсуде Киева по делу беглого экс-президента Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене, пишет "Обозреватель".

По словам народного избранника, в парламенте на заседании не было кворума — зарегистрировались всего 49 депутатов, глава заявил, что заседание не состоится.

"27 февраля в 4 утра ему позвонили из местного управления СБУ и сообщили, что здание Верховного Совета и Совета министров АР Крым захватили неизвестные вооруженные люди. Позже в пригороде Симферополя появились БТРы, экипажи которых объясняли, что они из Севастополя едут на базу в Симферополь, но "сломались", — отметил он.

Чубаров тогда "понял, что здесь вступают в действие российские войска". "... 28 февраля, в Крым прибыла делегация из Татарстана, члены которой утверждали, что "приехали помочь единоверцам", однако крымские татары им не верили", — заявил нардеп.

Политик добавил, что в тот же день депутаты собрались на сессию ВС, назначенную на 15:00, на входе в здание у парламентариев и журналистов военные забирали мобильные телефоны. Позже ему сообщили, что тогдашний председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев ушел в отставку, а депутаты, которых военные пропустили внутрь здания, "избрали новым председателем" Сергея Аксенова.

"Вечером 28 февраля местные телеканалы сообщили об "избрании" Аксенова, а 1 марта о его обращении к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь "спасти Крым"… первые попытки блокады аэропортов в Крыму в 2014 году были предприняты российскими военными 1 марта. При этом уже к 5-6 марта на полуострове не осталось украинских гарнизонов, которые не были заблокированы", — вспомнил Чубаров.

Напомним, 16 марта 2014-го в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к России. Позже страна аннексировала полуостров. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала оккупации Крыма.