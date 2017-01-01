"Взрыв Крыма". Чубаров раскрыл подробности смены власти на полуострове

Уже к 5-6 марта 2014-го в Крыму не осталось украинских гарнизонов, которые не были заблокированы, отметил нардеп.
Многие политики понимали, что тогдашний председатель ВС Владимир Константинов хочет "протащить" незаконные решения, которые "взорвут Крым", рассказал он подробности смены власти на полуострове во время допроса в Оболонском райсуде Киева по делу беглого экс-президента Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене, пишет "Обозреватель".
По словам народного избранника, в парламенте на заседании не было кворума — зарегистрировались всего 49 депутатов, глава заявил, что заседание не состоится.
"27 февраля в 4 утра ему позвонили из местного управления СБУ и сообщили, что здание Верховного Совета и Совета министров АР Крым захватили неизвестные вооруженные люди. Позже в пригороде Симферополя появились БТРы, экипажи которых объясняли, что они из Севастополя едут на базу в Симферополь, но "сломались", — отметил он.
Чубаров тогда "понял, что здесь вступают в действие российские войска". "... 28 февраля, в Крым прибыла делегация из Татарстана, члены которой утверждали, что "приехали помочь единоверцам", однако крымские татары им не верили", — заявил нардеп.
Политик добавил, что в тот же день депутаты собрались на сессию ВС, назначенную на 15:00, на входе в здание у парламентариев и журналистов военные забирали мобильные телефоны. Позже ему сообщили, что тогдашний председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев ушел в отставку, а депутаты, которых военные пропустили внутрь здания, "избрали новым председателем" Сергея Аксенова.
"Вечером 28 февраля местные телеканалы сообщили об "избрании" Аксенова, а 1 марта о его обращении к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь "спасти Крым"… первые попытки блокады аэропортов в Крыму в 2014 году были предприняты российскими военными 1 марта. При этом уже к 5-6 марта на полуострове не осталось украинских гарнизонов, которые не были заблокированы", — вспомнил Чубаров.
Напомним, 16 марта 2014-го в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к России. Позже страна аннексировала полуостров. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала оккупации Крыма.