Яценюк назвал лучшую гарантию безопасности для Украины

ЕС должен предоставить четкий план для получения членства Украиной в Евросоюзе, считает лидер "Народного фронта".

Арсений Яценюк nfront.org.ua

Лучшая гарантия безопасности для Украины — это членство в НАТО, необходимо возобновить переговоры и подписать план действий относительно членства страны в Альянсе. ЕС должен предоставить четкий план для получения членства Украиной в Евросоюзе.

Об этом заявил лидер партии "Народный фронт", председатель ее политсовета Арсений Яценюк во время съезда "Народного фронта" в Киеве.

Яценюк напомнил, что, подписав Будапештский меморандум, Украина избавилась от ядерного оружия в обмен на причудливые гарантии территориальной целостности и независимости: "В этот раз так не будет. Когда мы говорим о наших гарантиях для нашего государства, мы обращаемся к нашим партнерам: лучшая гарантия безопасности для Украины — это членство в НАТО".

"Это лучшая гарантия в том числе и для наших западных партнеров, ведь сегодня Украина защищает границы Европейского союза и стран-членов Альянса. Украинцы платят жизнями за спокойствие в Европе", — сказал лидер "Народного фронта".

Арсений Яценюк напомнил, что в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте было принято решение о возможности предоставления Украине плана действий относительно членства в Альянсе. Он обратился к странам-членам НАТО: "Нам нужно возобновить переговоры и подписать план действий Украины относительно членства в Альянсе. Коллективная безопасность в НАТО — это будущее Украины, и это тот путь, который обеспечит нам безопасность наших границ, укрепит Альянс и безопасность в мире".

Арсений Яценюк напомнил, что много кто не верил в получение Украиной безвизового режима с ЕС — "вплоть до того момента, пока первый украинец биометрическим паспортом не пересек границу Украины и Европейского Союза": "Но это произошло, потому что мы с нашими европейскими партнерами приняли дорожную карту, как ввести безвизовый режим. Это были 144 акта законодательства, которые были приняты и имплементированы. И поэтому украинцы теперь не на словах, а на деле стали частью большой объединенной Европы".

Лидер "Народного фронта" подчеркнул, что такой же путь можно пройти и в отношении членства в ЕС. Он обратился к партнерам из Европейского Союза: "Дайте нам четкий план, мы его выполним, и вы сами будете заинтересованы в том, чтобы принять Украину в ряды стран-членов Европейского союза".

Фото: nfront.org.ua