"Законопроект" Порошенко по ЛГБТ. Евродепутата обманули российские пранкеры

Вован с Лексусом организовали звонок Хармс.

Ребекку Хармс обманули российские пранкеры Reuters

Российский пранкер Вован (Владимир Кузнецов) вместе с "коллегой" Лексусом (Алексей Столяров) организовали разговор с депутатом Европарламента Ребеккой Хармс от имени Администрации президента Украины Петра Порошенко

Злоумышленники солгали политику, что украинский лидер готовит законопроект по ЛГБТ, говорится на странице Кузнецова в Twitter.

"… радостно раздавала интервью на гей-параде в Киеве о том, что Порошенко готовит закон о равных правах для ЛГБТ. Ей позвонили из АП Порошенко. Увы, это оказалось лишь пранком. Ну, вы понимаете, кто ей звонил)", — отмечается в сообщении.

Напомним, в Киеве 17 июня прошел ежегодный гей-парад — "Марш равенства в поддержку ЛГБТ", в нем приняла участие Ребекка Хармс. Евродепутат говорила, что Петр Порошенко подаст в Верховную Раду законопроект о правах ЛГБТ-сообщества. Позже она сообщила, что стала жертвой дезинформации.

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