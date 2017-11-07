Замглавы Меджлиса назвал самую большую ошибку Украины по Крыму

В парламенте необходимо принять несколько серьезных решений насчет полуострова, считает Умеров.

Флаг РФ в Крыму, иллюстрация Reuters

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народазаявил, что самую большую ошибку по Крыму Украина допустила еще в 1992 году, когда создала Автономную Республику по территориальному признаку.

Об этом он рассказал в интервью "Апострофу".

В то же время политик подчеркнул, что сейчас в Верховной Раде необходимо принять несколько серьезных решений насчет захваченного Россией полуострова.

"Вообще самую большую ошибку Украина допустила еще в 1992 году, когда создала Автономную Республику Крым по территориальному признаку", — считает собеседник.

По его словам, "если бы уже тогда прислушались к требованиям крымских татар и обозначили бы эту территорию как Крымскотатарскую автономию,… никакой аннексии не произошло бы в 2014 году".

"Потому что у Путина (российский президент Владимир Путин — Ред.) не было бы никаких оснований сказать, что это "сакральная российская территория". Это была самая большая ошибка", — добавил Умеров.

"И сейчас, не дожидаясь возвращения Крыма в состав Украины де-факто, необходимо принять несколько серьезных решений в Верховной Раде Украины: сменить статус автономии с территориальной на национальную, назвать ее Крымскотатарской автономией и принять закон о статусе крымскотатарского народа в Украине", — подчеркнул замглавы органа.

Ранее Ильми Умеров говорил, что Украине необходимо бороться за свою территорию, в аннексированном Крыму как такового украинского населения нет, но нынешняя демографическая ситуация на полуострове сложилась насильно.