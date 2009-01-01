Западные СМИ: Чеченская война перемещается в Украину

С беженцами приходит и волна криминального насилия.

Чеченцы-кадыровцы на Донбассе Reuters

Украинский адвокат Анна Маляр с нарастающей тревогой отслеживает сообщения о преступлениях чеченских банд и лиц, вступивших в военизированные группировки, в Украине.

Об этом в The Daily Beast пишет журналистка Анна Немцова, перевод статьи которой публикует InoPressa.ru.

"Похоже, любой может пересечь восточную границу, которая контролируется сепаратистами, прокрасться и совершить преступление в Украине", — сказала Маляр в интервью изданию.

"Но ситуацию осложняет тот факт, что некоторые чеченцы, находящиеся в Украине, — это просто беженцы, некоторые — просто преступники, некоторые — террористы, а некоторых радушно принимают как борцов за свободу, потому что они воюют с россиянами и их агентами. На деле некоторые чеченцы подпадают под все эти категории", — говорится в статье.

"Украина стала очень комфортным местом для тех, кто в России разыскивается за терроризм", — отметила Маляр.

Со своей стороны, главный редактор сайта "Кавказский узел", правозащитник Григорий Шведов полагает: "Если Украина надавит на чеченских боевиков, появится опасность терактов".

По мнению Немцовой, уже кажется, что идет "война внутри другой войны, с участием чеченских бойцов-мусульман, которые яро ведут джихад против Москвы, чеченских агентов-мусульман, которых присылает Рамзан Кадыров, человек Москвы на родине чеченцев, а также других тайных агентов".

"Последние два-три года Кадыров охотился на тех, кого назвал своими "личными врагами" в чеченской общине в соседней Турции", — утверждает издание.

"Мы недавно провели исследование о чеченцах, которые бегут из Турции, где ситуация становится для них опасной, в Украину, где им трудно обрести легальный статус, — сказал Шведов в интервью The Daily Beast. — Поскольку большинство из них не может трудоустроиться официально, неясно, какой у них источник доходов".

Издание комментирует: "В некоторых случаях предпочтительный способ заработка — это участие в войне".

Автор напоминает, что в начале сентября в Киеве при взрыве автомобиля погиб Тимур Махаури. "Уроженец Чечни, член украинского добровольческого батальона, в Украине его ненадолго арестовывали за незаконное хранение оружия", — так характеризует его автор. В Турции он отсидел в тюрьме за убийство чеченца, члена "Имарата Кавказ" — организации, которую Россия и США считают террористической.

"В Украине одни считают Махаури российским шпионом, другие — другом Киева", — отмечает издание.

По словам автора, Махаури был одним из 100 добровольцев, воевавших на востоке Украины. Некоторые из них были убежденными джихадистами, другие относительно недавно вступили в "Исламское государство" и разочаровались в войне на Ближнем Востоке.

"В результате войны на поле боя погибли тысячи человек, и даже без чеченских элементов есть постоянный страх перед терактами в тылу — как терактами, которые совершают чеченские бойцы, так и теми, которые столь же часто направлены против них", — пишет автор.

"Чеченские командиры, участвующие в борьбе Украины с силами, которые поддерживает Россия, говорят, что с украинскими войсками у них общий враг, так что сотрудничество — шаг естественный", — говорится в статье. Автор упоминает о командире одного из чеченских батальонов в Украине — Адаме Осмаеве, объявленном Россией в розыск за терроризм. Сам он отрицает, что имел касательство к подготовке покушений на Кадырова и Путина.

Издание замечает: "Многие россияне, что бы они ни думали о войне в Украине, вряд ли сочувствуют чеченцам, которые присягают на верность джихадистской группировке "Имарат Кавказ". Россия много лет страдала от терроризма, забыть о насилии нелегко".

В заключение автор сообщает, что в текущем месяце украинские пограничники задержали в Херсонской области восемь вооруженных выходцев из Чечни и Дагестана.

"Кто они были: преступники? Террористы? Борцы за свободу? В таких случаях все труднее проводить различия", — замечает автор.

Ранее "Главред" сообщал, что питерский бандит Артур Денисултанов-Курмакаев по кличке "Динго", убивший экс-охранника главы Чечни Рамзана Кадырова, совершил покушение на чеченского добровольца сил АТО Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву, однако сам получил несколько пуль.