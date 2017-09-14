На Херсонщине полиция задержала 8 иностранцев и изъяла целый арсенал оружия

На Херсонщине правоохранители задержали 8 иностранцев по подозрению в разбое и изъяли арсенал оружия и боеприпасов.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции области, "в ходе проведения санкционированного обыска полицейские совместно с работниками прокуратуры Херсонской области, представителями миграционной и пограничной служб в одном из домовладений в поселке Чернобаевка задержали 8 граждан иностранных государств в возрасте от 28 до 45 лет, среди которых выходцы из Северо-Кавказского региона РФ (Дагестан, Чечня), действовавших под прикрытием одной из патриотических организаций Украины".

В сообщении полиции указывается, что во время обысков были изъяты: самодельное взрывное устройство, автомат АК-74У, снайперская винтовка, винтовка иностранного производства Tikka, 3 пистолета марки "Глок", пистолет Макарова и более 500 патронов, 6 гранат, глушители, тепловизоры, приборы ночного видения, военная форму, маски-балаклавы и более 36 тыс. долларов.

Также у задержанных обнаружены личные документы, подлинность которых вызывает сомнение.

Сообщается, что в полицию поступила информация, что жители одного из населенных пунктов Белозерского района могут быть причастны к совершению разбойного нападения.

После проверки и отработки полученных сведений правоохранители задержали подозреваемых.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что на Херсонщине накрыли банду наркоторговцев. Изъяли марихуаны на 2 миллиона гривен.