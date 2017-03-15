Западные СМИ назвали шесть шагов, которые помогут США остановить Путина в Украине

Автор перечисляет шесть пунктов, на которых стоит сосредоточиться американскому истеблишменту нацбезопасности.

hronika.info Соединенным Штатам Америки не стоит выпускать из поля зрения то, что Кремль делает в Украине.

В то время, как американцы полностью сосредоточились на вмешательстве России в президентские выборы в США, а также на вероятных связях команды Дональда Трампа с российским правительством, российские солдаты продолжают убивать украинцев в Донбассе.

Об этом , старший директор Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, в прошлом помощник заместителя министра обороны США и советник вице-президента Джо Байдена по внешней политике Майкл Карпентер пишет в своей статье в Foreign Policy, сообщает Inopressa

Конфликт между Россией и Украиной, который за три года унес жизни 10 тысяч человек, сейчас привлекает внимание СМИ в США только в том случае, если он хоть как-то касается Трампа.

Он убежден, что существует прямая связь между российской агрессией против Украины и вмешательством Москвы в выборы в США. Собственно, усилия Кремля, направленные на помощь более лояльному кандидату, объясняются желанием добиться появления администрации в Вашингтоне, которая откажется поддерживать Киев.

Автор напоминает, как, работая в правительстве США, неоднократно встречался с послом России Сергеем Кисляком. И каждый раз российский дипломат настаивал, что свержение клептократического режима Виктора Януковича "угрожает российским интересам", а США следует "держаться подальше" от Украины.

Карпентер убежден, что Украина важна для США потому, что российское вторжение на ее территорию противоречит самим основам либерального мирового порядка. Поэтому он рекомендует разработать план поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.

Автор перечисляет шесть пунктов, на которых стоит сосредоточиться американскому истеблишменту национальной безопасности.

Во-первых, эксперт советует "новой администрации укреплять украинскую оборону, которая ставит преграду российской агрессии". В частности нужно расширить и продолжить программу обучения украинских военных, а вдобавок предоставить Украине оборонительные вооружения и технику, в том числе противотанковые ракеты и контрбатарейные радары с системами контролирования огня.

Карпентер также отмечает, что якобы этот шаг спровоцирует Россию на большую агрессию. Но, по мнению эксперта, как раз отказ он передачи вооружения Украине служит "приглашением" для Москвы продолжать агрессию. Однако при наличии таких вооружений соединенным российским и сепаратистским силам будет труднее переходить в наступление и занимать дополнительные территории, как они пытались сделать в Авдеевке.

Во-вторых, автор рекомендует "США принять непосредственное участие в дипломатических усилиях по урегулированию конфликта".

"Кремль прекрасно понимает, что имитация переговоров сохраняет текущее положение дел навечно, а участие местных "доверенных лиц" позволяет отразить обвинения. Соединенные Штаты должны непосредственно включиться в переговоры, чтобы изменить эту динамику", — говорится в статье.

В-третьих, автор также считает, что "урегулирование конфликта никоим образом невозможно без усиления давления на Россию".

"Россия хочет получить контроль над правительством в Киеве и ради этой цели готова играть вдолгую и вкладывать значительные ресурсы. Хотя санкции определенно нанесли ущерб российской экономике.

"На данный момент США ввели "блокирующие санкции" (блокирующие все финансовые транзакции компании) в отношении лишь одного российского банка, который даже не входит в двадцатку крупнейших. Итак, односторонние финансовые санкции США следует рассматривать как средство поощрить соблюдение "Минского протокола", — говорится в статье.

В-четвёртых, "нужно изменить временной диапазон. Сейчас Россия играет вдолгую, твердо намереваясь сохранить военные варианты своих действий, а тем временем экспериментируя с политической подрывной работой, инструментами которой служат олигархи и коррупция", — говорится в статье. Автор советует администрации США "в сотрудничестве с Францией и Германией составить детальную "дорожную карту" практического осуществления "Минского протокола": очень четко прописать, какие шаги следует предпринять и в какой последовательности".

"Например, западным лидерам следует настаивать на том, чтобы Россия не позже конкретной даты отвела свои силы от линии соприкосновения", — пишет автор. "Если бы существовал жесткий график осуществления Минских соглашений, Россия расплачивалась бы за нарушения графика, в основном в результате ужесточения санкций", — говорится в статье.

В-пятых, "новая администрация должна по-прежнему инвестировать в успех Украины", — пишет автор. "Чуть ли не самое худшее, что новая администрация может сделать Украине (кроме как открыто продаться российским интересам), — это перейти к принципу невмешательства", — говорится в статье. По настоянию США на Украине созданы антикоррупционные органы, но суды и группы чиновников им яростно сопротивляются. "Только слаженное давление и бдительный надзор Запада гарантируют, что украинские институты, обеспечивающие верховенство закона, постепенно выполнят свои задачи", — пишет автор.

И последний шаг. "Новая администрация должна добиться, чтобы европейцы больше поддерживали демократическое развитие Украины. По вопросу реформ европейские страны просто не оказывают такого давления и не ставят таких условий, как США или МВФ", — пишет автор. Украина далеко шагнула вперед, но США и европейские лидеры должны активно, слаженно побуждать Украину к продолжению реформ, укреплению демократических институтов и развитию возможностей по защите ее суверенитета и территориальной целостности.

"Во имя будущего европейской безопасности и либерального международного порядка международное сообщество должно сделать так, чтобы спустя 10 лет кремлевские лидеры, размышляя о российской оккупации Украины, сочли ее стратегической ошибкой, которая бесповоротно направила Украину на путь интеграции с Западом и либеральной демократии", — подчеркивает автор.

Напомним, экс-глава МИДа Украины Борис Тарасюк отмечал, что несмотря на пророссийские высказывания Трампа, он единственный кто может остановить главу РФ Владимира Путина. Политика американского лидера будет более благоприятной для Украины, нежели была политика экс-президента Барака Обамы.