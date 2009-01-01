Западные СМИ объяснили, почему Украину необходимо немедленно вооружить

Россия устроит эскалацию все равно, даже если Киев не получит летальное оружие, пишет СМИ.

У Запада нет причин отказывать Украине в вооружении . Аргумент о том, что, если США вооружат Киев, Москва усилит войну на Донбассе, а Кремль повысит ставки, отправляя еще больше оружия в соседнюю страну или сделает военное давление еще более сильным, сомнительный, поэтому Украину нужно немедленно вооружать.Об этом в статье для Atlantic Council политолог Rutgers University-Newark Александр Мотыль, пишет ZN.UA

Проблема в том, что Россия устроит эскалацию все равно, даже если Киев не получит летальное оружие.

Она основывается на предположении, что Москва якобы лишь ответила на украинские и западные инициативы в Крыму и на Донбассе. "А значит Украина поставила под угрозу российские интересы своим выбором демократии и Запада. Поэтому "бедной России" якобы ничего не оставалось, кроме как ответить насилием. Запад расширил НАТО, а бедной России "пришлось" вторгнуться в Украину. То, что украинская революция не была направлена против России и что именно российская агрессия отвернула Украину от Москвы, в этой логике игнорируется. Так же, как и тот факт, что НАТО переживал упадок, пока война Путина его не возродила. И альянс никогда серьезно не интересовало членство Украины", — пишет эксперт.

Он добавляет, что последние события доказали сомнительность этой позиции. Несколько недель назад Россия устроила серьезную эскалацию с применением артиллерии против Украины в городе Авдеевка. Слабое продвижение украинских сил было слишком незначительным, чтобы спровоцировать столь непропорционально жестокие атаки. Они были, скорее, сигналом Кремля новой администрации в США, что он может делать, что вздумается и когда вздумается в рамках своей так называемой "сферы влияния".

Кроме того, лишь несколько дней назад российское телевидение подтвердило то, о чем Украина говорила постоянно: у пророссийских боевиков в Донбассе около 700 танков. Учитывая, что у них было лишь несколько бронемашин в 2014 году, можно сделать вывод, что танки прибыли из России — единственной страны, которая разделяет границу с Донбассом. Конечно, Кремль отрицает это, но его возражения смехотворны из-за абсурдности. Все это указывает на одно: Россия поднимает ставки, отправляя больше оружия, боевиков или усиливая военное давление на Украину, не зависимо от того, что Украина и Запад сделают.

"Кремль идет на эскалацию не потому, что он реагирует на действия Запада или Украины, а потому, что у него есть свои империалистические планы в отношении Украины и других стран так называемого "ближнего зарубежья". Украинская независимость, так же как и белорусская или независимость стран Балтии — это провокация против потребностей путинской России", — говорится в статье.

Автор соглашается, что, если бы ЕС или США вооружили Украину, вероятно, что Россия бы на это ответила. Но проблема в том, что Россия устроит эскалацию все равно, даже если Киев не получит летальное оружие. Передача вооружения повысит способность Украины защитить себя.

"Представим, что США передали Украине 700 противотанковых ракет. А Россия отправила еще 700 танков "в ответ". При каких условиях Украина имеет больше возможностей сдержать российское наступление: когда у нее нет противотанковых ракет, а у России есть 700 танков, или, когда у Украины есть 700 западных ракет, а у России есть 1400 танков? Конечно же, во втором случае. Потому что в первом Россия может получить преимущество над Украиной без потерь. А так ей придется дважды подумать, готова ли она потерять 700 танков. Поэтому надо вооружить Украину немедленно", — говорится в статье.

Автор добавляет, что мир на востоке Украины начнется тогда, когда Россия и ее тиранический президент решат, что они хотят этого мира. Но шансы вспышки насилия будут сокращены, если у Украины будут серьезные возможности защититься от российского наступления.

Напомним, американский сенатор-республиканец Джон Маккейн согласен с президентом Дональдом Трампом, что экс-глава США Барак Обама "был слишком мягким к России" и предложил дать Украине вооружение.

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