Сегодня, 17:51 RSS

"Заставить уважать международное право". Дипломат объяснил, почему нужны новые санкции против РФ

Сегодня, 17:15

Россия — это государство, которое настроено сегодня на подрыв международного правопорядка, убежден Василенко.

санкции, Россия
Дипломат объяснил, почему надо вводить новые санкции против РФ
Страны Запада должны применить против Москвы новые экономические санкции, чтобы заставить ее уважать международное право.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, судья Международного уголовного суда (2001-2005), представитель Украины в Совете ООН по правам человека (2006-2010) Владимир Василенко, сообщает УНИАН.

Он отметил, что Россия сознательно подрывает международный правопорядок и угрожает всему цивилизованному миру.

"Россия совершила акт агрессии против Украины, и Москва, в принципе, давно уже действует как не цивилизованное государство, подрывая международный правопорядок — и действует умышленно и сознательно. Фактов очень много, например — уничтожение, фактически геноцид чеченского народа, агрессия против Грузии, агрессия против Украины, все фокусы, связанные с угрозой ядерным оружием", — заявил он.

По убеждению дипломата, Россия — это государство, которое настроено сегодня на подрыв международного правопорядка, которое не понимает языка права, и которое руководствуется правом силы.

"Украинская дипломатия должна помочь западным демократиям понять природу того государства, которое угрожает не только Украине, а и в принципе цивилизованному миру, и применить против данного государства международно-правовые санкции. Это не значит объявлять войну ядерному государству, это государство можно вынудить к нормальному цивилизованному поведению путем применения экономических санкций, потому что экономический потенциал России несоизмерим с западным миром. Россия сегодня интегрирована в мировую экономику, и разрыв экономических связей поставит эту страну на грань катастрофы, если западные государства осознают всю опасность, которую таит в себе политика России и ее цели в отношении западного мира", — считает Василенко.

Напомним, ранее в США заявили о поддержке санкций против России.

Теги:  
Украина, Россия, ООН, санкции
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...