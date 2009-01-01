"Заставить уважать международное право". Дипломат объяснил, почему нужны новые санкции против РФ

Россия — это государство, которое настроено сегодня на подрыв международного правопорядка, убежден Василенко.

Дипломат объяснил, почему надо вводить новые санкции против РФ

Страны Запада должны применить против Москвы новые экономические санкции , чтобы заставить ее уважать международное право.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, судья Международного уголовного суда (2001-2005), представитель Украины в Совете ООН по правам человека (2006-2010) Владимир Василенко, сообщает УНИАН.

Он отметил, что Россия сознательно подрывает международный правопорядок и угрожает всему цивилизованному миру.

"Россия совершила акт агрессии против Украины, и Москва, в принципе, давно уже действует как не цивилизованное государство, подрывая международный правопорядок — и действует умышленно и сознательно. Фактов очень много, например — уничтожение, фактически геноцид чеченского народа, агрессия против Грузии, агрессия против Украины, все фокусы, связанные с угрозой ядерным оружием", — заявил он.

По убеждению дипломата, Россия — это государство, которое настроено сегодня на подрыв международного правопорядка, которое не понимает языка права, и которое руководствуется правом силы.

"Украинская дипломатия должна помочь западным демократиям понять природу того государства, которое угрожает не только Украине, а и в принципе цивилизованному миру, и применить против данного государства международно-правовые санкции. Это не значит объявлять войну ядерному государству, это государство можно вынудить к нормальному цивилизованному поведению путем применения экономических санкций, потому что экономический потенциал России несоизмерим с западным миром. Россия сегодня интегрирована в мировую экономику, и разрыв экономических связей поставит эту страну на грань катастрофы, если западные государства осознают всю опасность, которую таит в себе политика России и ее цели в отношении западного мира", — считает Василенко.

Напомним, ранее в США заявили о поддержке санкций против России.