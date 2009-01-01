"Живой щит". Боевики прячут пушки за спинами жителей Дебальцево, Горловки и Докучаевска

Террористы обстреливают захваченные города, чтобы обвинить ВСУ.

Работают "Грады" боевиков Facebook Daniel Rodriguez

Командование 1-го и 2-гороссийско-террористических войск отдало приказ на усиление передовых позиций и вторых эшелонов обороны.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, осуществляются мероприятия по инженерному оборудованию ротных опорных пунктов и батальонных районов обороны, а также позиций для артиллерии. При этом огневые позиции артиллерийских подразделений обустраиваются, как правило, в населенных пунктах, или в непосредственной близости от них.

А для дискредитации ВСУ боевики продолжают обстрелы гражданских объектов на контролируемой ими территории, обвиняя в данных преступлениях украинские войска. За последние дни такие провокационные обстрелы зафиксированы в районе Дебальцево, Горловки и Докучаевска, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что боевики что-то затевают: "армия ДНР" в полной боевой готовности, охранку и полицаев — загнали в казармы.