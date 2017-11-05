Журналист назвал опасные моменты в войне за Донбасс

Вопрос войны — это ведь не вопрос уже даже возврата Донбасса, это вопрос не пустить дальше, считает Казанский.

Война на Донбассе идет уже не ради возвращения оккупированных территорий под контроль Украины, а ради того, чтобы российские танки не оказались в других украинских городах.

Такое мнение донецкий журналист Денис Казанский высказал в интервью "Апострофу".

"Дело в том, что вопрос войны — это ведь не вопрос уже даже возвращения Донбасса, это вопрос не пустить дальше. Потому что, если не будет фронта завтра, то что будет? Просто появятся эти танки…Да, в Днепре, в Харькове и так далее. Это не вопрос уже даже отвоевывания, это вопрос какого-то заграждения", — говорит Казанский.

По его словам, Украина задается вопросом как возвращать территории, а в оккупированных городах не собираются возвращаться. Журналист говорит, что если ситуация продолжит развиваться в этом направлении еще пару лет, то в случае референдума жители Украины скажут, что Донбасс возвращать не нужно.

"А если затянется эта ситуация еще — а она уже затянулась — то я не вижу вообще перспектив возвращения", — говорит Казанский.

При этом на вопрос о том, возможно ли возвращение оккупированного Донбасса военным путем, журналист отвечает утвердительно.

"Конечно, возможно, всегда возможно. Мы же не знаем, что произойдет. Если Россия оттуда уйдет, то — конечно. По сути, украинская армия просто зайдет, не встречая толком никаких препятствий. Но победить Россию, пока она там — вряд ли", — считает он.

Также Казанский отмечает, что даже западные партнеры Украины не настаивают на военном пути возвращения оккупированных территорий.

Он также отметил, что …"Россия все равно, что бы ни говорили, действует по определенному алгоритму. Это не тотальный беспредел, Путин не ввел войска в Киев, он вводит их только туда, где он может прикрыться условной местной самообороной, "ополчением", где будут встречать местные ватажки, которые будут согласны играть роль ширмы, где будут местные элиты, которые смогут провести какой-то "референдум", чтобы обеспечить легитимное прикрытие тому, что происходит.

Путин же напрямую не действует как оккупант, он не проводит классическую оккупацию, грубо говоря, как Гитлер делал. Он не ввел просто так войска, ему нужна легитимность. Даже в Крыму они все равно проводили "референдум", рассказывали, мол, это же люди сами захотели.

По беспределу, я думаю, он не будет действовать, ему нужно, чтобы совпала ситуация, как она совпала в 2014 году. Просто так ворваться в Харьков – я не верю, что это произойдет. А вот если что-то произойдет здесь, если начнется какой-то конфликт, не дай Бог, то может быть все что угодно", — подчеркнул журналист.

<p>Напомним, ранее Казанский рассказал, как на оккупированном Донбассе <a href="http://glavred.info/politika/na-zahvachennoy-chasti-donbassa-lyudi-nenavidyat-ldnr-zhurnalist-465733.html" data-mce-href="http://glavred.info/politika/na-zahvachennoy-chasti-donbassa-lyudi-nenavidyat-ldnr-zhurnalist-465733.html">люди ненавидят ЛДНР</a>.</p>

Напомним, ранее Казанский рассказал, как на оккупированном Донбассе люди ненавидят ЛДНР.

видео: Апостроф