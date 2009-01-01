Зона риска. Почему Украине не выгодно соглашение Трампа и Путина о ядерном оружии

Россия в условиях технологической отсталости сама будет рада сокращать ядерные арсеналы, говорит Тарас Березовец.

Тарас Березовец Главред

Предложение избранного президента СШАк лидеру РФ Владимиру Путину о сокращении ядерного арсенала России обмен на отмену Вашингтоном санкций против Москвы, введенных за аннексию Крыма и оккупацию части Донбасса, — представляет риск для Украины.

Об этом политтехнолог, директор компании Berta Communications, сооснователь Украинского института будущего Тарас Березовец рассказал в комментарии "Главреду".

"К сожалению, это вполне вероятное и очень опасное соглашение. Данная инициатива связана с тем, что новая администрация американского президента ищет возможности для перезагрузки отношений с Российской Федерацией. Такая перезагрузка была запланирована, что видно по публичным заявлениям, которые делает Трамп и первые лица его переходной команды", — говорит политический эксперт.

Он напомнил, что существуют два формата наложения санкций: "Во-первых, это президентские санкции, которые Обама начал применять, начиная с марта 2014 года. И, во-вторых, санкции, которые были введены решением Конгресса. И эти санкции, которые вводил Конгресс, отменить будет чрезвычайно сложно, в том числе Акт в поддержку Украины, который был принят Конгрессом еще в декабре 2015 года. Однако президентские санкции против России, к сожалению, вполне могут быть сняты. Персональные санкции могут пересматриваться, если они сейчас заключат широкомасштабное соглашение о сокращении ядерных запасов".

"Кроме того, для соглашения выбрана столь чувствительная тема для мировой безопасности, как сокращение ядерного арсенала. А Россия в условиях технологической отсталости и ограниченности финансовых ресурсов сама будет рада сокращать ядерные арсеналы, поскольку сегодня ее возможности для модернизации уже существующих ракетоносителей ограничены из-за того, что Украина не участвует в этом процессе. Так что в этом вопросе, думаю, Путин охотно пойдет навстречу Трампу", — считает политтехнолог.

"Тем более, если Трамп сделал такое публичное заявление, это значит, что тема предварительно обсуждалась с Кремлем. Это значит, что уже были контакты американской и российской сторон на эту тему, и они уже этот вариант согласовали. Теперь Трамп озвучивает тезисы, которые предварительно проговаривались с Путиным. И, очевидно, было получено согласие", — поделился мнением сооснователь Украинского института будущего.

"К сожалению, Украина в данной ситуации, действительно, оказывается в зоне риска. Ведь пример Америки — очень опасен, поскольку европейцы могут действовать так же: если США начнут сокращать объем санкций против России со своей стороны, тогда и Европа это сделает тем более", — резюмировал Тарас Березовец.

Напомним, доктор политических наук, завотделом развития политсистемы Нацинститута стратегических исследований Максим Розумный рассказал в комментарии "Главреду", что Путин не согласится на отказ от ядерного оружия, ведь это его единственный серьезный козырь.

Больше мнений экспертов читайте на "Главреде": "Отмена санкций в обмен на сокращение ядерного вооружения: договорятся ли Трамп и Путин?"