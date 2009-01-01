"ЧП на передке". В ЛНР в ходе пьяной ссоры боевик застрелил двух подельников — соцсети

Илья Арсеник умер 3 октября в больнице, куда он попал с ранением.

Боевик на Донбассе

На территории оккупированной Луганской области , в поселке Сентяновка (бывшее Фрунзе), в ходе пьяной ссоры боевик застрелил двух своих подельников.

Об этом боец спецподразделения "Ежик" Анатолий Токарев рассказал на своей странице Facebook со ссылкой на сообщение в одном из пабликов в соцсетях.

34-летний боевик Илья Арсеник умер 3 октября в больнице, куда он попал с ранением.

Ранение Илья Арсеник получил во время распития алкоголя на передовых позициях боевиков, когда застолье переросло в конфликт.

Тогда же был убит еще один боевик Денис Вороцянка, который скончался на месте от смертельного ранения.

Напомним, ранее сообщалось, что за последние три дня в зоне АТО на Донбассе были уничтожены семь боевиков.