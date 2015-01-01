ДТП на Волыни. Opel слетел с трассы и врезался в дерево, есть погибшие и пострадавшие

За рулем автомобиля находился 19-летний житель Иваничевского района.

На Волыни Opel слетел с трассы и врезался в дерево Главред

В результате ДТП на Волыни три человека погибли, еще двое получили травмы.

Об этом идет речь в сообщении Сектора коммуникации полиции Волынской области.

Сообщается, что авария произошла сегодня ночью на автодороге "Львов — Радехов — Луцк" вблизи села Терешковцы Гороховского района.

Автомобиль Opel Vectra на скорости врезался в дерево. За рулем автомобиля находился 19-летний житель Иваничевского района.

Вследствие ДТП водитель и двое пассажиров легкового автомобиля, 18-летняя девушка и 28-летний мужчина, погибли на месте. Еще двое пассажиров, в возрасте 20 и 22 лет, госпитализированы в отделение реанимации районной больницы.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 28 декабря, в 2:51 ночи в Черкасской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое пассажиров.