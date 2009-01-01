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"Экспресс в ад". Опубликовано видео уничтожения минометной позиции боевиков под Красногоровкой

Сегодня, 15:48

Не сорвать такой "джек-пот", похоронив минометчиков и пулеметчиков, наверно, считалось бы большим грехом, пишут волонтеры.

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Боевики у минометов, иллюстрация twitter.com/dubovoyslavyans
Благодаря камере видеонаблюдения, установленной волонтерами на передовой в зоне АТО под Красногоровкой, украинские военные смогли уничтожить минометную позицию врага.

Соответствующее видео опубликовано фондом "Повернись живим" в Facebook.

"Как-то неподалеку Красногоровки террористы решили обстрелять наши позиции из минометов. Не успели они выпустить третью мину, как начала прилетать "ответочка". Конечно, из разрешенных БТР и БПМ", — говорится в сообщении.

Волонтеры отметили, что боевики боялись отступать на открытой местности, поэтому скрылись в кирпичном строении, откуда почти каждый вечер обстреливали силы АТО.

"Не сорвать такой "джек-пот", похоронив минометчиков и пулеметчиков, наверно, считалось бы большим грехом. Учитывая результат, дорога в ад у террористов была достаточно быстрой — экспрессом!", — добавили в фонде.

Напомним, ранее волонтеры рассказали об уничтожении еще четырех боевиков.

Видео: @backandalive.

Теги:  
АТО, Донбасс, обстрелы, боевики, ответка, волонтеры, Красногоровка, Повернись живим
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