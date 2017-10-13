"Экспресс в ад". Опубликовано видео уничтожения минометной позиции боевиков под Красногоровкой

Благодаря камере видеонаблюдения, установленной волонтерами на передовой в зоне АТО под Красногоровкой, украинские военные смогли уничтожить минометную позицию врага.

Соответствующее видео опубликовано фондом "Повернись живим" в Facebook.

"Как-то неподалеку Красногоровки террористы решили обстрелять наши позиции из минометов. Не успели они выпустить третью мину, как начала прилетать "ответочка". Конечно, из разрешенных БТР и БПМ", — говорится в сообщении.

Волонтеры отметили, что боевики боялись отступать на открытой местности, поэтому скрылись в кирпичном строении, откуда почти каждый вечер обстреливали силы АТО.

"Не сорвать такой "джек-пот", похоронив минометчиков и пулеметчиков, наверно, считалось бы большим грехом. Учитывая результат, дорога в ад у террористов была достаточно быстрой — экспрессом!", — добавили в фонде.

Напомним, ранее волонтеры рассказали об уничтожении еще четырех боевиков.

Видео: @backandalive.