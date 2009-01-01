"Горячая" Авдеевка: в штабе АТО рассказали плохие новости с фронта

На Донбассе за сутки террористы, в частности, открывали огонь из артиллерии.

Боевик на Донбассе, иллюстрация Reuters

за прошлые сутки, 30 января, боевики 71 раз стреляли, погибли трое украинских военнослужащих, 20 получили ранения, а четверо — травмированы.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

По данным ведомства, самой напряженной остается ситуация в районе Авдеевки Донецкой области.

На Донецком направлении противник применял 152 и 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

Из тех же видов вооружения обстреливал Зайцево, Троицкое, Каменку, Новотроицкое, Луганское, Невельское и Опытное, по Пескам и Авдеевке днем вели огонь танки.

На Мариупольском направлении из 152 и 122-мм артиллерии террористы стреляли по Водяному и Красногоровке. Из минометов разных калибров атаковали Новотроицкое, Красногоровку, Новогригорьевку, Талаковку и Лебединское.

Из гранатометов и стрелкового оружия враги били по Павлополю, Талаковке, Лебединскому, Гнутово, Широкино и Водяному. По Новогригорьевке злоумышленники открывали огонь из вооружения БМП.

"На Луганском направлении противник обстрелял из минометов Троицкое, Попасную и Новоалександровку, а из гранатометов — Новозвановку и Станицу Луганскую", — добавили в штабе.

Напомним, 29 января в районе Авдеевки боевики дважды пытались штурмовать украинские позиции, понесли потери и отступили. Южнее города в результате боевых действий погибли четыре украинских военнослужащих, а девять — были ранены.

Видео: Військове телебачення України