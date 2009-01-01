"Горячая" Авдеевка: в штабе АТО рассказали плохие новости с фронта

На Донбассе за сутки террористы, в частности, открывали огонь из артиллерии.
Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.
По данным ведомства, самой напряженной остается ситуация в районе Авдеевки Донецкой области.
На Донецком направлении противник применял 152 и 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие.
Из тех же видов вооружения обстреливал Зайцево, Троицкое, Каменку, Новотроицкое, Луганское, Невельское и Опытное, по Пескам и Авдеевке днем вели огонь танки.
На Мариупольском направлении из 152 и 122-мм артиллерии террористы стреляли по Водяному и Красногоровке. Из минометов разных калибров атаковали Новотроицкое, Красногоровку, Новогригорьевку, Талаковку и Лебединское.
Из гранатометов и стрелкового оружия враги били по Павлополю, Талаковке, Лебединскому, Гнутово, Широкино и Водяному. По Новогригорьевке злоумышленники открывали огонь из вооружения БМП.
"На Луганском направлении противник обстрелял из минометов Троицкое, Попасную и Новоалександровку, а из гранатометов — Новозвановку и Станицу Луганскую", — добавили в штабе.
Напомним, 29 января в районе Авдеевки боевики дважды пытались штурмовать украинские позиции, понесли потери и отступили. Южнее города в результате боевых действий погибли четыре украинских военнослужащих, а девять — были ранены.