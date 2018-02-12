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"Киллер-украинец". РосСМИ назвали имя "убийцы" главаря "Оплота"

Вчера, 17:46

Злоумышленник якобы объявлен в международный розыск.

Евгений Жилин, Оплот
Евгения Жилина якобы убил украинец фото: kommersant.ru
В России главаря харьковской террористической организации "Оплот" Евгения Жилина якобы застрелил украинец Николай Дидковский.

"Киллер" объявлен в международный розыск, пишет российское агентство "Росбал" со ссылкой на данные источника в правоохранительных органах.

"Были собраны неопровержимые доказательства, что он являлся исполнителем преступления, также его опознал пострадавший во время нападения друг и охранник Жилина Андрей Козарь", — отметил собеседник.

Напомним, 19 сентября 2016 года Евгения Жилина застрелили под столицей РФ Москвой — в элитном поселке Горки-2. Российские правоохранители назвали приоритетной версией преступления его коммерческую деятельность.
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Россия, Оплот, Евгений Жилин, убийство, киллер, Николай Дидковский
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