"Киллер-украинец". РосСМИ назвали имя "убийцы" главаря "Оплота"

Злоумышленник якобы объявлен в международный розыск.

Евгения Жилина якобы убил украинец фото: kommersant.ru

В России главаря харьковской террористической организации "Оплот" Евгения Жилина якобы застрелил украинец Николай Дидковский.

"Киллер" объявлен в международный розыск, пишет российское агентство "Росбал" со ссылкой на данные источника в правоохранительных органах.

"Были собраны неопровержимые доказательства, что он являлся исполнителем преступления, также его опознал пострадавший во время нападения друг и охранник Жилина Андрей Козарь", — отметил собеседник.

Напомним, 19 сентября 2016 года Евгения Жилина застрелили под столицей РФ Москвой — в элитном поселке Горки-2. Российские правоохранители назвали приоритетной версией преступления его коммерческую деятельность.