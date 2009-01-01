Конфликтовали с Плотницким. СМИ назвали имена убитых "депутатов" ЛНР

"Народные избранники" якобы занимались "выплатами компенсаций за ранения и гибель" боевиков.

Игорь Плотницкий glava-lnr.su

На захваченной части Луганской области убиты "депутаты" так называемого "народного совета"Анатолий Кривоносов и Инна Кузнецова.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на данные подконтрольного террористам издания "ЛуганскИнформЦентр".

По его сведениям, в последнее время у "народных избранников" были конфликты с главарем псевдореспублики Игорем Плотницким.

"… были убиты Кривоносов Анатолий Николаевич и Кузнецова Инна Владимировна, оба занимались "выплатами компенсаций за ранения и гибель" боевиков ЛНР", — говорится в статье.

Ранее "заместитель генпрокурора" самопровозглашенной ЛНР Григорий Цевенко заявил, что в ночь на 27 августа в Каменобродском районе захваченного террористами Луганска убили двух "депутатов народного совета".