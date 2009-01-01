Масштабный пожар в Луганске. Кто сжег продуктовые склады?

Штаб пожаротушения возглавил замминистра МЧС ЛНР.

Пожар, иллюстрация фото: УНИАН

На днях вона территории предприятия "Луганскпродоптторг" по адресу: ул. Лутугинская, 133 произошел масштабный пожар. На территории предприятия расположены продуктовые склады.

О характере и масштабах пожара свидетельствует тот факт, что для локализации его последствий был создан штаб пожаротушения, который возглавил заместитель министра МЧС самопровозглашенной ЛНР Виталий Дубровский.

Огнем уничтожено холодильное оборудование, продукты и внутренняя обшивка стен складских помещений. Примечательно, что пожар на территории предприятия возник одновременно на 4-х участках.

По информации местных источников аналитического отдела ГИ "Права справа", сотрудники силовых структур ЛНР одной из основных версий масштабного пожара на складах "Луганскпродоптторга" называют умышленное уничтожение имущества путем поджога.

Как сообщалось ранее, во временно оккупированном Хрустальном (Красный Луч) на Луганщине во время празднования Дня автомобилиста на территории автопредприятия по ул. Симферопольской в результате поджога произошел масштабный пожар, сожгли несколько автобусов.

Дмитрий Снегирев