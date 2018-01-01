Массовая драка и удар ножом. В Киеве на Подоле были разборки

Инцидент произошел вчера вечером, пострадавший попал в больницу.

В Киеве на Подоле одного из участников массовой драки ударили ножом facebook.com/KyivOperativ

В среду, 4 апреля, поздно вечером в Подольском районе Киева на Виноградаре возле одного из кафе между мужчинами произошла массовая драка , одного из ее участников ударили ножом.

Инцидент произошел около 23:00 на проспекте Свободы, 26, пострадавшего госпитализировали, говорится на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"Что именно мужчины не поделили между собой и почему начался конфликт — неизвестно", — отмечается в сообщении.

По предварительным данным, в драке принимали участие более десяти мужчин (семь человек с одной стороны и трое — с другой). Семь человек сбежали с места происшествия, там работали сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативной группы.

В Киеве на Подоле одного из участников массовой драки ударили ножом Скриншот с facebook.com/KyivOperativ

В Киеве на Подоле одного из участников массовой драки ударили ножом facebook.com/KyivOperativ

Напомним, 1 апреля в Святошинском районе Киева парни восточной национальности напали на семью — разбили голову одному мужчине, а другому — нос. Узнать больше о случившемся можно здесь.