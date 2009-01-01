Массовая драка со стрельбой. В Винницкой области в результате фермерских разборок есть пострадавшие

Парни в балаклавах рискнули захватить фермерское хозяйство в селе Метановка Теплицкого района, рассказал глава Нацполиции.

Изъятое оружие на месте конфликта Фейсбук С.Князева

В среду, 31 мая, в Винницкой области в селе Метановка в результате вооруженного конфликта на одном из фермерских хозяйств полиция задержала 38 человек, при этом в результате конфликта пострадали 6 человек.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Нацполиции Украины Сергей Князев.

"Парни в балаклавах рискнули захватить фермерское хозяйство в селе Метановка Теплицкого района. Между местным фермером-арендатором, поддерживаемым местными жителями, и незваными гостями завязалась драка. Рейдеры в любом проявлении — это преступники. Рецепт здесь один: злоумышленников "лицом в землю", организаторов — в тюрьму", — написал Князев.

Спецназовцы задержали 38 мужчин. Их личности устанавливаются. Оружие изъяли.

Этот факт полиция квалифицировала как хулиганство (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины), что наказывается лишением свободы на срок до семи лет.

В результате нападения на фермерское хозяйство 45-летний житель Метановка получил ранения в живот. С травматическими ранениями за помощью к врачам обратилось еще пять человек. Их жизни ничего не угрожает. От госпитализации люди отказались.

Отмечается, что около 20 человек в балаклавах зашли на территорию предприятия и устроили стрельбу.

Напомним, ранее сообщалось, что на Днепропетровщине неизвестные расстреляли двух мужчин и тяжело ранили женщину.

Фото и видео: Фейсбук С.Князева.