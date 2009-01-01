Массовая драка со стрельбой. В Винницкой области в результате фермерских разборок есть пострадавшие

Парни в балаклавах рискнули захватить фермерское хозяйство в селе Метановка Теплицкого района, рассказал глава Нацполиции.
Об этом на своей странице в Facebook написал глава Нацполиции Украины Сергей Князев.
"Парни в балаклавах рискнули захватить фермерское хозяйство в селе Метановка Теплицкого района. Между местным фермером-арендатором, поддерживаемым местными жителями, и незваными гостями завязалась драка. Рейдеры в любом проявлении — это преступники. Рецепт здесь один: злоумышленников "лицом в землю", организаторов — в тюрьму", — написал Князев.
Спецназовцы задержали 38 мужчин. Их личности устанавливаются. Оружие изъяли.
Этот факт полиция квалифицировала как хулиганство (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины), что наказывается лишением свободы на срок до семи лет.
В результате нападения на фермерское хозяйство 45-летний житель Метановка получил ранения в живот. С травматическими ранениями за помощью к врачам обратилось еще пять человек. Их жизни ничего не угрожает. От госпитализации люди отказались.
Отмечается, что около 20 человек в балаклавах зашли на территорию предприятия и устроили стрельбу.
Напомним, ранее сообщалось, что на Днепропетровщине неизвестные расстреляли двух мужчин и тяжело ранили женщину.
Фото и видео: Фейсбук С.Князева.