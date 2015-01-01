Мощный взрыв многоэтажки в Сумах: погибла женщина, 10 человек пострадали

В соцсети сообщают, что, взрыв устроил специально хозяин квартиры, и сам, в результате не пострадал.

В Сумах , 3 января около 20:45, в жилом доме в одной из квартир по ул. Металлургов произошел мощный взрыв, в результате которого 10 человек обратились за медицинской помощью, среди них 3 детей, а пожилая женщина погибла.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумщины Наталья Науменко на своей странице в Facebook.

Взрыв произошел на 6-ом этаже 9-этажки, и был настолько мощным, что балконная рама вылетела на противоположную сторону улицы, а проезжая часть по ул. Металлургов усеяна осколками.

"В Сумах по ул. Металлургов в одной из квартир на 6 этаже многоквартирного дома произошел взрыв. Предварительная причина — утечка газа. В настоящее время сообщений о жертвах нет. На место происшествия немедленно выехал и. о. прокурора области Игорь Сидоренко и руководитель Сумской местной прокуратуры Владимир Ковтун", — написала Науменко.

В то же время пользователи соцсетей сообщают, что, взрыв устроил специально хозяин квартиры, и сам, в результате не пострадал.

"Как сообщил с места события Владимир Ковтун, взрывом повреждены несколько квартир, два человека в больнице, женщина пенсионного возраста погибла, к сожалению", — позже добавила Науменко.

Как сообщает корреспондент ТСН, что взрыв был настолько мощный, что его услышали за 5 км.

Соседи рассказали, что почувствовали запах газа за несколько минут до взрыва, однако вызвать спасательную службу не успели.

Когда журналисты прибыли на место происшествия, улица, вблизи дома была перекрыта, а свет отключен. На дороге лежало стекло от окон, оконные рамы валялись на расстоянии 50 метров от дома, на другой стороне дороги.

В результате взрыва с 7 этажа перекрытия упали на этаж ниже. На глазах у корреспондента из квартиры на 6 этаже вывели раненого мужчину. Через несколько минут из-под завалов вынесли пожилую женщину. Она погибла в результате взрыва.

Лифты с 1 по 7 этаж полностью разрушены. На месте происшествия работали спасатели.

По их словам, несущие конструкции дома целы, а вот межквартирные перекрытия разрушены.

Как сообщил житель дома по улице Металлургов, взрыв произошел в квартире сумчанина, который состоит на психиатрическом учете. Якобы хозяин квартиры открыл газ. При этом сам он тяжелых травм не получил, в отличие от соседей, пишет Укринформ.

По словам очевидцев, взрыв был сильный — затряслись дома рядом, осколки и куски балкона летели через весь двор, сковороды в деревьях застряли. В доме напротив у части квартир посыпались окна. У машин под домом побиты стекла от осколков балкона.

В самой квартире снесло часть стен, потолок и пол — разрушения видны сквозь дыры. Полностью разрушились балконы с обеих сторон квартиры, где произошел взрыв. Люди из подъезда выбегали с детьми на руках, кто в чем, — рассказывают очевидцы.

Дом обесточен, движение транспорта вокруг него перекрыли.

По информации пресс-службы ГСЧС, в результате взрыва разрушено перекрытие между 6 и 7 этажом и 7 и 8 этажами в пределах одной комнаты (около 20 кв. м), разрушено межкомнатные перегородки и стены в двух квартирах, повреждены окна с 5 по 8 этаж. Всего повреждения различного характера получили 5 квартир.

Погиб один человек, два человека спасены из-под завалов. За медицинской помощью обратилось 10 человек среди них трое детей, из которых 8 после оказания первой медицинской помощи от госпитализации отказались. В лечебные учреждения госпитализированы 2 человека.

Кроме того в ГСЧС сообщлили, что провели эвакуацию жителей дома с их последующим расселением. Всего в доме проживает 432 жители, из которых нуждались в расселении 101 человек: 48 человек отселены в гостиницу, остальные 53 человека сами переселились к родственникам.

Напомним, 12 декабря в Чернигове обрушилось здание общежития, в результате чего пострадали семь человек, погибла девушка.

Фото: facebook.com ; Видео: youtube.com