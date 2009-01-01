На Донбассе враг ударил из танков, вооружения БМП и тяжелых минометов

На Мариупольском направлении больше всего обстрелов зафиксировано в Широкино и Водяном.

Боевики на Донбассе stainlesstlrat.livejournal.com

С начала этих суток российско-террористические войска продолжают вести огонь по позициям Вооруженных сил Украины и совершили 46 обстрелов сил АТО.

Об этом идет речь в сводке пресс-центра штаба АТО в Facebook.

На Донецком направлении под огонь минометов, гранатометов и стрелкового оружия попали защитники Авдеевки, Троицкого и Луганского. Кроме того, по Авдеевке бил танк и вели огонь снайперы. В то же время опорные пункты в районе Песок обстреливались из БМП, а вблизи Каменки, Троицкого и шахты Бутовка — из минометов калибра 120 мм.

На Мариупольском направлении больше всего обстрелов зафиксировано в Широкино и Водяным, где враг использовал пулеметы, БМП и зенитные установки. По позициям в районе Гнутово зафиксирован огонь из СПГ, а под Новогригоровкой — из БМП, вблизи Марьинки — из крупнокалиберных пулеметов.

На Луганском направлении в районе Новозвановки велись обстрелы из гранатометов различных систем.

Напомним, за сутки на Донбассе ранены 6 украинских бойцов и один травмирован.

Видео: Військове телебачення України.