На Киевщине забили до смерти председателя правления "Киевоблэнерго"

Преступление совершено вчера вечером в Белогородке.

Место происшествия npu.gov.ua

В воскресенье вечером, 24 сентября, в селе Белогородка Киевской области злоумышленники напали на дом председателя правления, избили хозяина и его жену, мужчина скончался от полученных травм.

Об этом говорится на сайте Национальной полиции.

В ведомстве уточнили, что преступление совершено около 20:00.

"… группа неизвестных лиц проникла через забор во двор дома потерпевшего. Злоумышленники напали на хозяина, затянули в дом, где связали мужчину и его жену", — отмечается в сообщении.

Потом нападавшие начали бить супругов, требуя их признаться, где находится сейф. Не получив информации, они взяли около 15 тыс. гривен, которые находились на видном месте, сняли с женщины золотое кольцо, а хозяина перетащили в другую комнату.

Там позже его тело без признаков жизни нашли полицейские. После того, как женщина смогла освободиться, она вызвала полицию и скорую помощь.

"Все выявленные признаки указывают на то, что злоумышленники не собирались убивать хозяина, а совершили преступление с целью завладения имуществом", — сказал начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Дмитрий Ценов. Начато производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Напомним, 8 сентября в центре Киева взорвалось авто, в котором находились три человека — погиб Али Тимаева (никнейм — "Тимур Махаури"), пострадала женщина, ребенок был в удовлетворительном состоянии. Член коллегии МВД, нардеп Антон Геращенко сказал, что машина взорвалась после того, как сдетонировала спрятанная в подлокотнике бомба.

Фото: npu.gov.ua, видео: Національна поліція України