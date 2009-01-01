На Волыни двадцать школьников отравились неизвестным веществом

Перед началом уроков дети почувствовали неприятный запах в одном из классов.

consumer.gov.ua На Волыни в селе Лудин, дети надышались парами неизвестного вещества в одном из школьных классов. В больницу попали 20 учеников.

В больницу во Владимире-Волынском дети попали с жалобами на тошноту, головную боль и повышенную температуру. Врачи успокаивают — школьники в безопасности, пишет телеканал 24.

"Состояние всех относительно удовлетворительное. Детей в средне-тяжелом и тяжелом состояниях не было. Но пока не будут полностью обследованы дети, когда полностью исключится угроза жизни, то только тогда выпишем их", — сообщила врач Владимир-Волынской районной больницы Ольга Качинская.

Перед началом уроков дети почувствовали неприятный запах в одном из классов. Вонь распространялся из угла в помещении, где было разлито неизвестное вещество.

Из-за какого вещества пострадали ученики, выясняют с помощью специальных экспертиз. Предполагают, что это мог быть гербицид, который используют для борьбы с нежелательной растительностью.

В часть школы, где отравились школьники, детей не будут пускать в течение 10 дней. Полиция по факту отравления открыла производство, виновным грозит до трех лет за решеткой.

Напомним, в Донецкой области в городе Бахмут в больницу с пищевым отравлением были госпитализированы 16 учеников местной школы. Всего за медицинской помощью обратилось 60 детей.

видео: 24 канал