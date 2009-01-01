На Запорожье накрыли банду похитителей людей

Среди злоумышленников есть иностранцы, отметил Золотоноша.

Человек в наручниках, иллюстрация handcuffs/Shutterstock

В пятницу, 8 сентября, в Запорожской области правоохранители задержали группу из пяти человек — они в Мелитополе занимались

Об этом начальник ГУ Национальной полиции в регионе Олег Золотоноша написал на своей странице в Facebook.

В то же время он уточнил, что похитителями оказали двое граждан Азербайджана, два жителя Мелитополя и один — из Донецкой области.

"Пятеро неизвестных на автомобиле "Мерседес" заблокировали автомобиль "Таврия", силой вытащили из машины мужчин 1994 года рождения, похитили и отвезли в подвальное помещение, где связали и пытали. Забрали деньги, телефоны и автомобиль", — рассказал управленец об одном преступлении.

По сведениям Золотоноши, у злоумышленников изъяты иномарка, восемь мобильных телефонов, один из которых содержит видеодоказательства, пистолет, бита, бронежилет, денежные средства, драгоценности, банковские карточки и личные вещи потерпевших.

"Кроме этого, данные личности обоснованно подозреваются в совершении аналогично преступления 6 августа. Тогда был похищен парень 1991 года рождения", — отмечается в сообщении.

Ранее в Волынской области обезвредили организованную преступную группу фальшивомонетчиков, в которую входили трое граждан Беларуси. Узнать больше о происшествии можно здесь.