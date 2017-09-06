На Волыни накрыли банду фальшивомонетчиков

В Волынской области правоохранители обезвредили организованную преступную группу фальшивомонетчиков, в которую входили трое граждан Беларуси.

Об этом говорится на сайте Генеральной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что все злоумышленники задержаны и находятся под стражей.

"… совершили на территории области три эпизода сбыта восьми поддельных банкнот номиналом 500 евро и три эпизода законченного покушения на сбыт шести таких купюр", — добавили в Генпрокуратуре.

По ее данным, в декабре 2016 года они "сплавили" одну купюру кассиру отделения банка в Ковеле, а семью банкнотами расплатились в магазинах Ковеля и Нововолынска, купив ювелирных изделий более чем на 100 тыс. грн.

"Еще три попытки сбыть "валюту" не удались, ведь бдительные кассиры банков и продавцы магазинов в Ковеле и Любомле отказались ее принимать", — отмечается в сообщении.

Напомним, 5 сентября в Киеве на Центральном железнодорожном вокзале были задержаны пять сотрудников патрульной службы, которые там на протяжении нескольких месяцев били, грабили граждан, "крышевали" карманников.