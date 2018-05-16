"Отлетела на 15 метров". В Киеве мотоциклист насмерть сбил женщину на переходе и скрылся

Авария произошла вчера поздно вечером на Большой окружной.
Авария произошла около 23:00, женщина умерла от полученных травм, пишет "Информатор" со ссылкой на свидетелей.
"… мотоцикл ехал по Окружной перед Жулянским мостом в сторону Теремков в центральном ряду. На неработающем светофоре женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, ее не заметил байкер и зацепил", — отметило издание.
Ранее сообщалось, что в ночь на 9 мая в Дарницком районе Киева авто Toyota RAV4 вылетело на полосу встречного движения и врезалось в фуру, водитель иномарки погиб мгновенно. Узнать больше о случившемся можно здесь.
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