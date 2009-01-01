Ответка под ДАПом: силы АТО накрыли пьяных боевиков на передовой — полдесятка ранены

Террористам запретили пускать бывших "сослуживцев" на позиции.

Командование 1-го "армейского корпуса" ДНР запретило командирам частей и подразделений в первой линии допускать на позиции посторонних лиц, "в т.ч. из числа бывших военнослужащих этих частей и подразделений".

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, среди перечисленных в приказе случаев различных происшествий с участием посторонних лиц, указывается на недавний случай в районе Донецкого аэропорта, там бывший "ополченец" после визита на позиции и распития спиртных напитков с боевиками, открыл огонь из пулемета ПК в сторону позиций ВСУ. В результате ответного огня сам стрелявший и несколько боевиков, не успевших укрыться, получили тяжелые ранения.

А тем временем в подразделениях первой линии 1-го АК, оперирующих к югу от Донецка, юго-восточнее Докучаевска, проверяющая "комиссия штаба корпуса" выявила целый ряд упущений по организации системы обороны оккупантов (не выдерживаются расстояния по глубине обороны; на целом ряде участков отсутствуют тактические резервы; оборона организована в один эшелон, сильно растянута и местами носит "очаговый" характер; подразделения вынуждены "закрывать" участки, "значительно превышающие нормативы").

Кроме того, комиссия констатировала, что "противник (ВСУ) полностью в куре слабых сторон организации обороны на данном участке", добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, в начале апреля "Главред" сообщал, что боевики усиливают группировку южнее Донецка — гонят пехоту и боеприпасы под Докучаевск. Судя по всему — не помогло.