Под Константиновкой полиция со стрельбой остановила колонну сторонников блокады, опубликовано видео

Второй раз за сутки блокировщики устраивают в зоне АТО провокации по одинаковому сценарию.

Стычка полиции и сторонников блокады Скриншот видео с youtube.com

В среду, 15 марта, около 16.30 на блокпосте возле Константиновки для проверки была остановлена автоколонна, которая двигалась со стороны Покровска в составе порядка 50 человек во главе с народным депутатом Тарасом Пастухом.

Однако часть граждан отказалась проходить проверку и совершила попытку силового прорыва через блокпост. Один из полицейских травмирован в результате применения активистами слезоточивого газа, сообщает ГУ НП в Донецкой области.

Второй раз за сутки блокировщики устраивают в зоне АТО провокации по одинаковому сценарию.

Группа агрессивно настроенных лиц двинулась на полицейских, которые несли службу на блокпосту. Граждане отодвинули ограждающие плиты и пытались убрать служебный автомобиль, который ограничивал движение на блокпосте.

Граждане нецензурно выражались в адрес полицейских и препятствовали выполнению служебных обязанностей. Один из активистов распылил газ из баллончика в лицо полицейскому. Пострадавший доставлен в больницу с ожогами глаз.

Полицейские предупредили о запрете приближаться к стратегическому объекту на определенное расстояние и праве использования оружия согласно Закону "О Национальной полиции". Однако граждане не реагировали на предупреждения, в связи с чем сотрудники полиции были вынуждены сделать несколько предупредительных выстрелов в воздух.

Напомним, ранее под Славянском произошел конфликт между полицией и сторонниками блокады.

Видео: Відділ Комунікації ГУНП в Донецькій області.