Под Константиновкой полиция со стрельбой остановила колонну сторонников блокады, опубликовано видео

Второй раз за сутки блокировщики устраивают в зоне АТО провокации по одинаковому сценарию.
Однако часть граждан отказалась проходить проверку и совершила попытку силового прорыва через блокпост. Один из полицейских травмирован в результате применения активистами слезоточивого газа, сообщает ГУ НП в Донецкой области.
Второй раз за сутки блокировщики устраивают в зоне АТО провокации по одинаковому сценарию.
Группа агрессивно настроенных лиц двинулась на полицейских, которые несли службу на блокпосту. Граждане отодвинули ограждающие плиты и пытались убрать служебный автомобиль, который ограничивал движение на блокпосте.
Граждане нецензурно выражались в адрес полицейских и препятствовали выполнению служебных обязанностей. Один из активистов распылил газ из баллончика в лицо полицейскому. Пострадавший доставлен в больницу с ожогами глаз.
Полицейские предупредили о запрете приближаться к стратегическому объекту на определенное расстояние и праве использования оружия согласно Закону "О Национальной полиции". Однако граждане не реагировали на предупреждения, в связи с чем сотрудники полиции были вынуждены сделать несколько предупредительных выстрелов в воздух.
Напомним, ранее под Славянском произошел конфликт между полицией и сторонниками блокады.