Под Стахановым боевик ЛНР на БМП влетел в авто, есть пострадавшие

Авария произошла в воскресенье в Голубовке (до переименования — Кировск), отметили в Минобороны.

Боевики на БМП, иллюстрация 0629.com.ua

В воскресенье, 12 февраля, в захваченной Голубовке (до переименования — Кировск, находится под Стахановым, который назвали Кидиевкой) Луганской областина боевой машине пехоты наехал на автомобили местных жителей, пострадали два человека.

Об этом говорится на странице Главного управление разведки (ГУР) Минобороны в Facebook.

В ведомстве уточнили, что боевик не справился с управлением.

"… механик-водитель боевой машины пехоты "4 отдельной мотострелковой бригады" совершил наезд на автомобили местных жителей, в результате травмированы двое гражданских лиц и повреждены их авто", — отметили в ГУР.

По данным разведки, к совершению ДТП противником при перемещении техники через населенные пункты приводит неудовлетворительная организация регулирования движения военных колонн комендантской службой и низкий уровень подготовки механиков-водителей.

Ранее в украинской разведке сообщили, что в захваченном Хрустальном повесился военнослужащий вооруженных сил Российской Федерации. Узнать больше об инциденте можно здесь.