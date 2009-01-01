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Под Стахановым боевик ЛНР на БМП влетел в авто, есть пострадавшие

Сегодня, 11:33

Авария произошла в воскресенье в Голубовке (до переименования — Кировск), отметили в Минобороны.

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Боевики на БМП, иллюстрация 0629.com.ua
В воскресенье, 12 февраля, в захваченной Голубовке (до переименования — Кировск, находится под Стахановым, который назвали Кидиевкой) Луганской области террорист ЛНР на боевой машине пехоты наехал на автомобили местных жителей, пострадали два человека.

Об этом говорится на странице Главного управление разведки (ГУР) Минобороны в Facebook.

В ведомстве уточнили, что боевик не справился с управлением.

"… механик-водитель боевой машины пехоты "4 отдельной мотострелковой бригады" совершил наезд на автомобили местных жителей, в результате травмированы двое гражданских лиц и повреждены их авто", — отметили в ГУР.

По данным разведки, к совершению ДТП противником при перемещении техники через населенные пункты приводит неудовлетворительная организация регулирования движения военных колонн комендантской службой и низкий уровень подготовки механиков-водителей.

Ранее в украинской разведке сообщили, что в захваченном Хрустальном повесился военнослужащий вооруженных сил Российской Федерации. Узнать больше об инциденте можно здесь.

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Кировск, Кадиевка, Голубовка, ЛНР, боевик, Луганщина, ГУР, разведка, Минобороны, БМП, ДТП
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