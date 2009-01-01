Под Стахановым боевик ЛНР на БМП влетел в авто, есть пострадавшие

Авария произошла в воскресенье в Голубовке (до переименования — Кировск), отметили в Минобороны.
Об этом говорится на странице Главного управление разведки (ГУР) Минобороны в Facebook.
В ведомстве уточнили, что боевик не справился с управлением.
"… механик-водитель боевой машины пехоты "4 отдельной мотострелковой бригады" совершил наезд на автомобили местных жителей, в результате травмированы двое гражданских лиц и повреждены их авто", — отметили в ГУР.
По данным разведки, к совершению ДТП противником при перемещении техники через населенные пункты приводит неудовлетворительная организация регулирования движения военных колонн комендантской службой и низкий уровень подготовки механиков-водителей.
Ранее в украинской разведке сообщили, что в захваченном Хрустальном повесился военнослужащий вооруженных сил Российской Федерации. Узнать больше об инциденте можно здесь.