Под Волновахой поймали боевика-танкиста. Под руководством россиян расстреливал прифронтовые поселки

Боевик доставлен в Волновахский отдел полиции и сейчас дает показания. У него изъято удостоверение "ополченца".

Под Волновахой поймали боевика-танкиста dn.npu.gov.ua

В прифронтовом селе Польное Волновахского района задержали боевика, который под руководством кадровых российских военных служил в танковом подразделении и расстреливал прифронтовые поселки Ясиноватского района.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Донецкой области.

В сообщении отмечается: "В новогодние праздники в населенных пунктах вдоль всей линии разграничения несет службу отряд сотрудников криминальной полиции областного главка. В ходе контрдиверсионных мероприятий полицейские получили информацию, что в одном из прифронтовых сел только что появился новый человек.

"Во время проверки по всему массиву оперативных данных, который есть в распоряжении полиции Донецкой области, было установлено, что 23-летний житель г. Донецка является активным участником незаконных вооруженных формирований", — отметил начальник отдела управления криминальной полиции ГУНП в Донецкой области Андрей Бондаренко.

Боевик был немедленно задержан, доставлен в Волновахский отдел полиции и сейчас дает показания. У него изъято удостоверение "ополченца".

В ряды террористов он вступил в июне 2015 года, намереваясь обогатиться. С приходом оккупантов у него произошел резкий взлет карьеры: от кладовщика в торговом центре — до стрелка батальона "Сварожичи" бандформирования "Оплот". Причем никаких умений кураторы от кандидатов не требовали — чтобы пополнить ряды "живой силы" и получить оружие, требовался только паспорт.

С карабином СКС он стоял на блокпосте возле шахты Трудовской в Петровском районе между Донецком и Марьинкой.

"Ночью приезжали минометные расчеты и проводили обстрел по Марьинке. Стреляли где-то 15 минут, затем меняли дислокацию", — рассказывает задержанный.

Именно тогда террористы ежедневно наносили сокрушительные артудары по жилым кварталам, гибли мирные жители. Но уволиться он решил не из-за этого, а потому, что мало платили. После 5 месяцев службы боевик дезертировал и длительное время скрывался, работал на рынке грузчиком.

В июне 2016 году ему пришла повестка, и он снова оказался среди "пушечного мяса". Новобранца распределили в танковое подразделение, которое формировали два "особиста", кадровых военных, граждан РФ. По словам боевика, оккупанты не имели знаков различия, только погоны капитана, и тем не менее командовали полковниками.

Первичное обучение он проходил прямо среди города на полигоне в Куйбышевском районе Донецка на российской технике. В ангаре стояли 4 танка Т-72 и Т-64, которые пригнали с территории РФ.

После 2 недель обучения новоиспеченных танкистов перебросили на военный полигон между Горловкой и поселком Пантелеймоновка. Отсюда к позициям Вооруженных Сил Украины было 3 км. В расположении было 6 российских танков и 70 человек личного состава. Командовали батальоном двое россиян- "капитанов", местные ничего не решали.

По ночам танки выезжали и обстреливали позиции ВСУ и прифронтовые населенные пункты.

Армейская жизнь боевику быстро надоело, тем более, что вместо обещанных 15 тысяч рублей, платили только половину. Он сбежал и пробрался на территорию, подконтрольную Украине.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.5 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований, что привело к гибели людей или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Всего с начала года полицейские разоблачили 595 террористов и их пособников, 296 — задержаны, еще 299 объявлены в розыск".

Напомним, в зоне АТО поймали боевика ДНР.

Фото: dn.npu.gov.ua.

Видео: Відділ Комунікації ГУНП в Донецькій області.