Пьяная охота. В Одесской области застрелили человека

ЧП произошло в Татарбунарском районе.
Об этом рассказали в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, сообщает УНИАН.
Отмечается, что ЧП произошло в Татарбунарском районе.
По предварительным данным, во время охоты мужчина застрелил по неосторожности другого охотника.
В полиции не исключают, что происшествие произошло из-за употребления алкогольных напитков.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, ранее сообщалось, что на Днепропетровщине тесть на охоте случайно застрелил зятя.