Пытался въехать в супермаркет, устроил ДТП. В Одессе задержан пьяный водитель-нарушитель, фото

Инциденты произошли вчера, у лихача отобрали права.

У водителя-нарушителя копы изъяли водительское удостоверение facebook.com/odesapolice

В понедельник утром, 25 декабря, в Одессе пьяный водитель на иномарке разбил витрину и пытался заехать в супермаркет, а потом нарушил правила дорожного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ.

Авария случилась около 9:00 на пересечении улиц Старопортофранковской и Тираспольской, говорится в сообщении патрульной полиции города, которая, в частности, ссылается на слова свидетелей.

"… водитель авто Peugeot столкнулся с автомобилем ВАЗ... Водитель-нарушитель имел явные признаки алкогольного опьянения. Как говорят очевидцы, перед этим человек разбил витрину магазина и пытался на автомобиле заехать в супермаркет", — отметили в ведомстве.

Лихача экипаж патрульной полиции остановил на ул. Черноморского казачества. Как выяснилось, ему 26 лет. На нарушителя копы составили протоколы по ряду статей Кодекса Украины об административных правонарушениях — ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП), ст. 130 (управление в состоянии опьянения), ст. 122-4 (оставление места ДТП), ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления). У парня изъяли водительское удостоверение.

Ранее сообщалось, что в городе Вишневое — находится под Киевом, авто, за рулем которого находился иностранец, выехало на тротуар и сбило женщину с детской коляской, а также 11-летнюю девочку.