Пытался сделать селфи. Во Львове парень выпал с 8-го этажа дома и погиб

Погибший — местный житель областного центра, ему было 23 года.
Человек умер до приезда скорой помощи, говорится на странице Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.
Погибшему было 23 года, он местный житель, парень сорвался с высоты при попытке сделать селфи, пишет УНИАН.
"В 19:50 с 8-го этажа жилого дома на ул. Алексея Горняка выпал гражданин Игорь С", — отметили в ведомстве.
Ранее СМИ писали, что вечером 31 декабря — накануне Нового года — в Запорожье выпивший мужчина выпрыгнул из окна, расположенного на восьмом этаже дома, и упал на полуторагодовалого мальчика, они оба погибли.