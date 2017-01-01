Пытался сделать селфи. Во Львове парень выпал с 8-го этажа дома и погиб

Погибший — местный житель областного центра, ему было 23 года.

Парень не дожил до приезда скорой

Во вторник вечером, 2 января, во Львове в одном из домов с восьмого этажа выпал мужчина

Человек умер до приезда скорой помощи, говорится на странице Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

Погибшему было 23 года, он местный житель, парень сорвался с высоты при попытке сделать селфи, пишет УНИАН.

"В 19:50 с 8-го этажа жилого дома на ул. Алексея Горняка выпал гражданин Игорь С", — отметили в ведомстве.

Ранее СМИ писали, что вечером 31 декабря — накануне Нового года — в Запорожье выпивший мужчина выпрыгнул из окна, расположенного на восьмом этаже дома, и упал на полуторагодовалого мальчика, они оба погибли.