В Запорожье выпивший мужчина убил себя и маленького мальчика — СМИ

В воскресенье вечером, 31 декабря, — накануне Нового года — в Запорожье выпивший мужчина выпрыгнул из окна, расположенного на восьмом этаже дома, и упал на полуторагодовалого мальчика.

Мужчина от полученных травм умер на месте происшествия, а ребенок, не приходя в сознание, скончался в реанимационном авто скорой помощи, рассказали порталу "Depo.Запоріжжя" источники в патрульной полиции города.

"Чрезвычайное происшествие произошло на улице Исторической в Запорожье вчера, 31 декабря, около 18:20", — отмечается в статье. По данным издания, "39-летний выпивший мужчина выпрыгнул из окна восьмого этажа и упал на полуторагодовалого мальчика, который находился у подъезда вместе со своим отцом".

Напомним, 30 декабря в Днепре в Тоннельной балке местный житель нашел повешенными на дереве мужчину и женщину, возможно, умершим было 25-30 лет. Узнать больше об инциденте можно здесь.