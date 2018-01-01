Разбой и погоня. На Киевщине бандиты ограбили магазин и взяли заложников

Злоумышленники напали на магазин, избили и связали продавца и забрали из кассы деньги.
Злоумышленники совершили нападение на магазин в селе Великополовецкое Сквирского района: избили продавца, связали ему руки и ноги, взяли из кассы 14 тыс. грн и скрылись на автомобиле в неизвестном направлении, сообщает пресс-служба местной полиции.
Правоохранителям удалось установить машину злоумышленников и начать их преследование. В городе Белая Церковь, убегая от полицейских, водитель не справился с управлением и съехал в кювет — нападавшие бросились бежать.
"Двое из них успели забежать в подъезд многоэтажки и спрятались в одной из квартир, когда оттуда выходили маленькие дети. На мольбы их бабушки злоумышленники отпустили детей, однако оставили в заложниках их бабушку. Несмотря на все усилия нападавших, сотрудникам полиции удалось быстро вызволить 75-летнюю пенсионерку и задержать разбойников", — отмечается в сообщении.
Вскоре после этого, утверждают правоохранители, группа реагирования патрульной полиции задержала остальных участников нападения на магазин.
В машине злоумышленников правоохранители обнаружили и изъяли вещественные доказательства.
Самими задержанными оказались жители Белоцерковского и Киево-Святошинского районов в возрасте от 23 до 53 лет.
Как отмечают в полиции, все они являются ранее судимыми за совершение тяжких имущественных преступлений.
Сейчас мужчины находятся в следственном изоляторе. Их подозревают в совершении двух разбойных нападений. Сотрудники полиции проверяют задержанных на причастность к совершению других преступлений на территории столичной области.
По факту нападения на магазин и взятия в заложники женщины открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187 ("Разбой") Уголовного кодекса Украины, ст. 147 ("Захват заложников") и ст. 162 ("Нарушение неприкосновенности жилища") Уголовного кодекса Украины.
Также рассматривается вопрос об объявлении мужчинам подозрения и избрания им меры пресечения.
Напомним, в Харьковской области правоохранители разоблачили преступную группировку, члены которой — пять человек — под видом сотрудников силовых структур терроризировали харьковчан.