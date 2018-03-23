На Харьковщине накрыли банду "силовиков", терроризировавших людей

В Харьковской области правоохранители разоблачили преступную группировку, члены которой — пять человек — под видом сотрудников силовых структур терроризировали харьковчан.

Злоумышленники задержаны, они совершали разбойные нападения на граждан и использовали документы, внешне похожими на удостоверения сотрудников правоохранительных органов, говорится на сайте Национальной полиции.

По данным ведомства, члены банды ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за насильственные преступления и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ.

"Организатор группы, 45-летний мужчина, имеющий за плечами семь судимостей. Нападавшие врывались в дома граждан, от имени правоохранителей угрожали привлечением к уголовной ответственности и предлагали решить вопрос за денежное вознаграждение — несколько тысяч долларов", — отметили в Нацполиции.

Во время проведения санкционированных обысков в жилье злоумышленников правоохранители нашли оружие, наркотики, поддельные удостоверения сотрудников правоохранительных органов и другие вещественные доказательства.

Начато производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса. Злоумышленникам уже сообщили о подозрении в совершении преступления. Троих задержанных суд арестовал, еще одному участнику группы суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с использованием электронных средств контроля.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области правоохранители задержали банду, члены которой — пять ранее судимых жителей Чернигова и региона, обчищали исключительно особняки и элитные дачные домики на Черниговщине и Киевщине.