Разбой со стрельбой. На Черниговщине бандиты отобрали у водителя грузовика сейф с деньгами

Рядом с аварийным грузовиком остановилась попутная легковушка. Оттуда выбежали четверо молодых людей в масках и с пистолетом.
Об этом идет речь в сообщении сектора коммуникации полиции Черниговской области.
Отмечается, что инцидент произошел в Козелецком районе, когда пострадавшие возвращались с грузом хозяйственных товаров в Чернигов.
Около 22:00, когда автомобиль въехал на территорию Черниговской области, пробилось колесо и водитель остановился для ремонта.
"Рядом с аварийным грузовиком остановилась попутная легковушка. Оттуда выбежали четверо молодых людей в масках и с пистолетом. Они сделали несколько выстрелов по кабине транспортного средства потерпевших, предварительно из травматического оружия", — говорится в сообщении полиции.
Пострадавших заставили выйти из машины, забрали у них портативный сейф с деньгами, все мобильные телефоны и скрылись на своем авто.
После получения сообщения о разбойном нападении полиция ввела в действие план "Перехват".
Открыто уголовное производство по ч. 2 статьи 187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве неизвестные отобрали у мужчины сумку с миллионом гривен.
Фото: cn.npu.gov.ua.