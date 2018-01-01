"Серьезный бизнес". В Киеве задержали коммерсанта, продававшего лекарства в "ДНР": фото

Схему осуществления своего незаконного бизнеса мужчина построил через РФ.

Сотрудники СБУ и Генеральной прокуратуры Украины задержали в Киеве предпринимателя, регулярно поставлявшего лекарства боевикам группировки "ДНР".

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном интернет-портале украинской спецслужбы.

Согласно обнародованным данным, коммерсант из Донецка организовал незаконную схему доставки лекарств из Украины через территорию РФ на временно оккупированную Донецкую область.

"Ввезенную в ДНР продукцию делец реализовывал в медицинские учреждения, в частности в тех, где проходят лечение и реабилитацию боевики", - сообщили в СБУ.

Жителям временно оккупированных районов Донетчины предприниматель продавал лекарства по ценам, завышенным в четыре-пять раз, а налоги платил в "госбюджет ДНР".

На полученные от незаконного бизнеса барыши коммерсант содержал во французском городе Ницце, на "Лазурном побережье", собственную яхту и перемещался в Донецке на новом автомобиле Bentley.

Кроме того, сотрудники СБУ также установили, что за свои сделки бизнесмен хотел получить из украинского бюджета возмещение НДС на сумму около четырех миллионов гривен.

Задержанному суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Донбассе СБУ нашла тайники с запрещенным российским оружием.