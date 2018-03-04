На Донбассе СБУ нашла оружейные тайники с запрещенной миной из России

Офицеры из военной контрразведки СБУ нашли в Донецкой области в зоне АТО два тайника с оружием и боеприпасами

Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба СБУ.

Из хранилища в Бахмутском районе была изъята противопехотная мина "ПМН-2" и запал к ней. Это оружие используется военнослужащими РФ, хотя и напрямую запрещено международными законодательными актами.

В тайнике в районе Волновахи сотрудники СБУ обнаружили более тысячи патронов калибра 5,45 миллиметра, 19 гранат моделей "Ф-1" и "РГД-5".

Кроме того, у жительницы Волновахского района украинские спецслужбисты изъяли автомат Калашникова модели АКСУ-74 и 100 патронов к нему.

"В течение февраля текущего года в районе проведения АТО сотрудники СБУ из девяти выявленных схронов изъяли 5 единиц стрелкового оружия, почти 100 гранат, около 300 крупнокалиберных выстрелов, 88 осколочно-фугасных мин, противопехотную мину ПМН-2, 8 танковых выстрелов, более 3,5 тысячи патронов различного калибра и тротиловые шашки", - говорится в заявлении СБУ.

Напомним, ранее сотрудники СБУ накрыли крупный "схрон" с оружием в Николаеве.



