Смерть "свободовца". На Полтавщине накрыли банду, которую организовал депутат

Правоохранители ищут одного из злоумышленников.

Трем членам банды суд уже избрал меру пресечения dpsu.gov.ua

В Полтавкой области правоохранители обезвредили преступную группировку , в состав которой входили четыре человека, ее организатором был депутат Миргородского городского совета региона.

Три злоумышленника задержаны, суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей, еще одного — ищут, написал спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

По его данным, членов банды подозревают в нанесении телесных повреждений в начале июля 2017 года депутату Миргородского горсовета седьмого созыва, главы фракции ВО "Свобода" Олегу Супруненко, от которых он умер.

"На почве личных неприязненных отношений, возникших из-за разногласий в политических взглядах относительно социально-экономического развития города, участники организованной группы причинили телесные повреждения депутату...", — отметил Лысенко.

Действия членов группировки квалифицированы по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса, им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на десять лет.

Напомним, в сентябре 2017 год депутата от "Радикальной партии" Олега Ляшко Хачатура Хачатряна задержали по подозрению в убийстве Олега Супруненко. Узнать больше о нападении на депутата можно здесь.