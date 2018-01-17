На Буковине накрыли банду рэкетиров, фото

В Черновицкой области (Буковина) правоохранители задержали банду рэкетиров, они требовали от мужчины деньги, принесли ко двору его дома надгробный венок.

Правоохранители задержали вымогателей во время их встречи со своим "должником", где они получили часть суммы, говорится на странице Национальной полиции в Facebook.

"49-летний житель Черновицкой области стал жертвой местных рэкетиров. Мужчина одолжил одному из них деньги и заказал купить для него автомобиль. Должник вместе со своими двумя сообщниками обвинили мужчину в том, что он должен им деньги, — 20 тысяч евро", — отметили в ведомстве.

В случае невозврата этой суммы, заговорщики пригрозили физической расправой ему и его семье, подожгли ворота гаража, ко двору дома принесли надгробный венок. Потерпевший обратился к правоохранителям.

Злоумышленниками оказались местные, ранее судимые мужчины в возрасте 35-41 года. Все они хорошо известны в уголовном кругу. Начато производство ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса.

Ранее стало известно, что в Харьковской области обезвредили преступную группировку, члены которой похищали и пытали своих жертв, ее создали и возглавили бывший сотрудник правоохранительных органов и действующий полицейский.