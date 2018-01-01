СМИ узнали, что в Киеве похитили сына иностранного дипломата

В городе правоохранители ввели план "Перехват".

В Киеве похитили сына дипломата. kyiv.npu.gov.ua

В Киеве похитили сына финансового атташе ливийского посольства Ливии.

Как пишет Insiderсо ссылкой на источники в правоохранительных органах, двое неизвестных затолкали в салон легкового автомобиля Wolksvagen Golf с номерами 369BPG 26-летнего мужчину с именем Абдусалам и скрылись. Личность похищенного была установлена, так как при осмотре места происшествия был обнаружен паспорт гражданина Республики Ливия по имени Абдусалама, сообщает издание.

Это произошло на улице Тургеневской около 12:00 дня.

После похищения в Киеве был объявлен план "Перехват". Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Следователи открыли уголовное производство по ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Ранее СМИ сообщали о дерзком преступлении в Кривом Роге. Там правоохранители также вводили план "Перехват".

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