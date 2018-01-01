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Стало известно, что ждет водителя, спровоцировавшего ДТП в Кривом Роге

Сегодня, 12:26

За рулем "Мазды", которая и спровоцировала аварию, находился 67-летний мужчина. 

Кривой Рог,ДТП,авария
Полиция рассказала о виновнике ДТП в Кривом Роге. dp.dsns.gov.ua
Сегодня будут хоронить большинство погибших в кровавом ДТП в Кривом РогеОрганизацию похорон взяло на себя металлургическое предприятие, где они работали.

В городе объявлен траур: приспущены государственные флаги на госучреждениях и органах местного самоуправления, все развлекательные мероприятия отменены.

14 пострадавших до сих пор остаются в больнице, один человек в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Медики на данный момент прогнозов не дают.

Полиция официально опровергла слухи, что за рулем "Мазды", которая и спровоцировала ДТП, находился парень или его девушка. По их словам, легковушкой управлял 67-летний мужчина. Сейчас он в больнице под конвоем.

Водителю грозит до 10 лет за решеткой.

Напомним, 17 апреля утром в Кривом Роге на перекрестке улицы Героев АТО и проспекта Металлургов произошла авария с участием иномарки, маршрутного такси и автобуса

Позднее стали известны имена погибших в данном ДТП

После трагедии в Кривом Роге Кабмин поручил рассмотреть отмену желтого сигнала светофора. Правительство изучает целесообразность нововведения на украинских дорогах.

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Остались жена и трое детей. Стали известны подробности об одном из погибших в ДТП в Кривом Роге
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Кривой Рог, авария, ДТП, жертвы, масштабная авария
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